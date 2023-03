Samstags in der Fett Weinbar: alle Foto-Highlights vom 25. März

Auf das Wochenende, Prost! In der Fett Weinbar klirrten am Samstag wieder die Gläser. Foto: Tonight.de / J. Sammer Zu den klirrenden Gläsern kamen die passenden Beats hinzu. Auch diese Mädels waren sichtbar angetan. Foto: Tonight.de / J. Sammer Die tolle Atmosphäre war ansteckend! Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch alle Foto-Highlights vom 25. März 2023. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Für viele Düsseldorfer längst feste Tradition: ein Besuch der Fett Weinbar am Wochenende. Auch unser Fotograf durfte sich am Samstag wieder davon überzeugen, wie fantastisch die Atmosphäre in der Fett Weinbar immer wieder ist. Die Beweisfotos findet ihr in unserer Galerie.

