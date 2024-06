Rhein Fire holt US-Defensive Back Marloshawn Franklin Jr.

Nach dem Sieg über die Berlin Thunder verstärkt der amtierende Champion der European League of Football seinen Kader weiter. Da Safety Darrius Nash verletzungsbedingt auf die Injured Reserved Liste gesetzt werden musste, gab es einen freien A-Spot im Kader. Dieser wird nun von Marloshawn Franklin Jr. besetzt.

Der 27-jährige US-Amerikaner war Starter für die California Golden Bears und schaffte anschließend den Sprung in das Practice Squad der Philadelphia Eagles. Über Stationen in der CFL und der Fan Controlled Football League, wo er zum Defensive MVP gewählt wurde, ging es für Franklin Jr. 2021 nach Europa, wo er für die Hamburg Sea Devils auflief.

Nach einer Saison in Europa kehrte der Defensive Back nach Kanada zurück, wo er zuletzt für die Edmonton Elks in der CFL auflief und in der vergangenen Saison 28 Tackles und eine Interception in acht Spielen verzeichnen konnte.

Nun kehrt Franklin Jr. erneut in die European League of Football zurück und wird beim amtierenden Champion die Secondary weiter verstärken.

