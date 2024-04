Für viele gibt es nichts schöneres, als am Ostersonntag in der Fett Weinbar ein Gläschen Traubenmost trinken zu gehen: In der oben verlinkten Galerie findet ihr die Foto-Highlights der Nacht.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<