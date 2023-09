„Milchbar Birthday Bash“ im Sir Walter am Donnerstag, 21. September – alle Fotos

Das Sir Walter feiert Jubiläum: Sieben Jahre gibt es die Location nun schon am Rande der Düsseldorfer Altstadt, über sieben Jahre zog die Mischung aus edler Bar und pulsierender Tanzfläche tausende Gäste magisch an. An diesem Donnerstag startete deswegen ein drei Tage umfassendes Birthday-Event. Unser Fotograf war bereits am Donnerstag mit dabei und zeigt euch die schönsten Schnappschüsse der Nacht. Viel Spaß!

