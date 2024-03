Düsseldorf-News

Mezcaleria Rojo am Samstag: Das sind die Foto-Highlights vom 23. März!

24. März 2024

Mit einem kühlen Tequila lässt sich das Wochenende doch gleich doppelt so gut einläuten: In der Mezcaleria Rojo hieß es am Samstag "Prost Düsseldorf!" – und wir zeigen die Fotos.