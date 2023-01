Bolt bietet neuen Taxi-Fahrservice in Köln und Düsseldorf ab dem 1. Februar

Taxis in Großstädten gibt es viele. Kommt aber ein großes Event wie Karneval hinzu, kann es schon mal eng werden und die Wartezeit lang. Daher wird zum 1. Februar ein neuer Fahrservice den bisher etablierten Taxi-Unternehmen und Uber Konkurrenz in den beiden rheinischen Hochburgen Düsseldorf und Köln machen.

So hat der E-Scooter-Anbieter Bolt jetzt mitgeteilt, auch einen Fahrservice anbieten zu wollen. Der Service soll zum 1. Februar starten, bestätigte dann auch der Pressesprecher von Bolt Deutschland Jan Kronenberger. Beim Startdatum geht es vor allem um das Karnevalsgeschäft, wurde noch nachgeschoben.

Taxi-App von Bolt bietet verschiedene Kategorien zur Buchung an

Wer ein solches Taxi von Bolt buchen möchte, muss aber auf die App zurückgreifen, denn nur dort sind die Fahrten abrufbar. Dabei will das Unternehmen aber keine eigenen Fahrzeuge stellen, sondern mit externen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Bolt sieht sich dabei mehr als Vermittler, denn als Unternehmen.

Dabei soll es dann auch verschiedene Kategorien geben, die zu buchen sind. Wahrscheinlich sollen somit die Entfernung und die Fahrtdauer bestimmt werden, um die externen Mitarbeiter entsprechend entlohnen zu können. Denn vieles bleibt noch im vagen vom Service-Unternehmen. Ein Vorteil gegenüber normalen Taxis aber ist, dass bei der Buchung ein garantierter Preis zugesichert wird. So bleiben böse Überraschungen aus.

Auch klassische Taxis können über die App gebucht werden

Wer aber zu viel Respekt und Bedenken bei den externen Mitarbeitern hat, kann über die App auch klassische Taxis buchen. Dann allerdings bestimmt der örtliche Taxitarif den Preis und wird klassisch durch das Taxameter festgehalten. Wer die App nutzen möchte, muss natürlich vorher angeben, auf welche Zahlungsmittel er zurückgreifen möchte. Dabei kann der Kunde dann zwischen Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay wählen.

Doch das Angebot soll sich nicht nur auf Karneval beschränken, sondern auch nach den tollen Tagen bestehen. Dabei will man auf lange Sicht die Konkurrenz ausstechen mit günstigeren Konditionen, wie es weiter heißt. Weniger Vermittlungsgebühr soll ein Teil der Unternehmensstrategie sein.

An Karneval sind Alkoholtests vor dem Leihen von Scootern wieder aktiv

Für Bolt scheint sich das Angebot aber bereits zu lohnen, denn der Service wird bereits in Städten wie Frankfurt, Berlin oder München angeboten. Wäre der Service nicht ertragreich, dürfte Bolt das Angebot wohl kaum auf die beiden rheinischen Metropolen ausweiten.

Wer sich nun aber denkt, er spart sich das Geld an Karneval einfach für zwei weitere Kölsch oder Altbiere und nutzt weiter die Scooter, der sei gewarnt. Denn an Karneval sollen Alkoholtests in beiden Städten wieder aktiv sein, bevor das Gerät ausgeliehen werden kann. Von 270 Unfällen in Köln in den ersten neun Monaten im Jahr 2022 waren 90 unter Alkoholeinfluss entstanden. Daher setzt das Unternehmen an Karneval wieder auf die Tests.