Hotelraub in Mönchengladbach: Tatverdächtige festgenommen

Ein Raubüberfall in einem Hotelzimmer in Mönchengladbach endete mit der vorläufigen Festnahme zweier Tatverdächtiger. In der Nacht zum 21. April wurde ein 23-jähriger Mann in seinem Hotelzimmer an der Odenkirchener Straße von zwei Männern überfallen. Die Täter bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und erbeuteten Bargeld, einen Autoschlüssel, ein Handy, eine hochwertige Uhr und Schmuck, bevor sie mit einem Auto flüchteten.

Das Opfer berichtete, dass es durch einen Schlag aufgewacht sei und unmittelbar darauf mit einer Schusswaffe konfrontiert wurde. Nachdem die Räuber geflohen waren, alarmierte der 23-Jährige die Polizei. Er wurde zur Behandlung und Überprüfung auf Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Flüchtenden auf der A 44 in Richtung Düsseldorf anhalten. Die beiden Männer im Alter von 21 und 24 Jahren wurden festgenommen und die gestohlene Ware konnte im Fahrzeug sichergestellt werden. In der Nähe fanden die Beamten zudem eine Tasche mit einer Schusswaffe, die als Tatwaffe identifiziert wurde.

Verdächtige nach Hotelraub in Mönchengladbach inhaftiert

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach beantragte Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen. Ein Haftrichter ordnete am darauffolgenden Montag Untersuchungshaft wegen schweren Raubes an. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern weiterhin an.

https://www.presseportal.de/rss/polizei/r/D%C3%BCsseldorf.rss2