„Glüh dich glücklich“ in den Kasematten – alle Fotos vom Opening

Afterwork-Partys waren gestern. Ab jetzt wird sich wieder glücklich geglüht – beim gleichnamigen Event jeden Donnerstag in den Kasematten. Am 3. November haben die Düsseldorfer bereits bewiesen, dass sie bereit für die kalte Jahreszeit sind – aber nur, wenn es heiße, glühende Getränke gibt. In der Kult-Location an der Rheinuferpromenade haben die Rheinländer sich nicht lumpen lassen. Es gingen einige Liter Glühwein über den Tresen. Getanzt wurde dabei zu elektronischer Musik – Weihnachtsmarkt mal anders. Unser Fotograf hat die Highlights für euch dokumentiert.

Drei Engel für die Kasematten... Heiko Borchers/Tonight.de Auch dieses nette Trio hat am Donnerstag vorgeglüht. Heiko Borchers/Tonight.de Sichtlich glücklich geglüht... Heiko Borchers/Tonight.de