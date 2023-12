Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Freitags in der Fett Weinbar: Perfekter Start ins Wochenende am 15. Dezember – alle Fotos

16. Dezember 2023

"Everything happens for a Riesling": An diesem Freitagabend war die Atmosphäre in der Fett Weinbar wieder fantastisch, die Gäste bestens aufgelegt und der Wein zum Niederknien. Wir zeigen die Bilder.