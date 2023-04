Flughäfen Köln und Düsseldorf: So geht es nach dem Streik weiter

Nach einem zweitägigen Warnstreik des Sicherheitspersonals ist der Betrieb an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn wieder angelaufen. Die Online-Portale beider Airports zeigten am Samstagmorgen bei Abflügen und Ankünften weitgehend Normalbetrieb an.

In Köln/Bonn waren allerdings im Vorfeld 38 von insgesamt 198 für diesen Samstag geplante Passagierflüge infolge des Warnstreiks von den Airlines annulliert oder umgeleitet worden. Zudem seien Flüge auf Abflugzeiten nach dem Ausstand verlegt worden, wie der Flughafen mitteilte. Beim Wiederanlaufen des regulären Flugbetriebs könne es daher noch zu Beeinträchtigungen und Wartezeiten kommen. Am Freitag waren hier 173 von ursprünglich 211 geplanten Passagierflügen gestrichen worden.

Am größten nordrhein-westfälischen Flughafen in Düsseldorf war nach Angaben eines Sprechers etwa die Hälfte der geplanten Starts und Landungen infolge des Warnstreiks ausgefallen. Auch hier waren einige Flüge auf andere Airports umgeleitet worden. Die Gewerkschaft Verdi wollte mit dem Warnstreik der Beschäftigten privater Sicherheitsunternehmen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die Zuschläge für Nacht- und Sonntagsdienste möglichst bald anzuheben.

