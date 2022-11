Düsseldorf

Fett Weinbar in Düsseldorf am Samstag: Foto-Highlights vom 19. November

20. November 2022

Am Samstag floss der rote und weiße Rebensaft in der Fett Weinbar wieder in Strömen: Die Gäste waren begeistert, die Atmosphäre fantastisch. Wir zeigen die schönsten Bilder der Nacht.