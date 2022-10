Düsseldorf

Fett Weinbar am Samstag, 22. Oktober – die Bilder der Nacht

23. Oktober 2022

Romantisches Kerzenlicht, lieblicher Wein und knisternde Flirt-Stimmung: In der "Fett Weinbar" wanderten am Samstag so einige verliebte Blicke über die Tische.