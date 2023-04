Fett Weinbar am Freitag, 28. April: langes Wochenende, fette Fete

Beste Stimmung in der Fett Weinbar am Freitag – wir zeigen die schönsten Fotos! Foto: Tonight News / J. Sammer "Cheers!", diese beiden freuten sich sichtbar über das lange Wochenende. Foto: Tonight News / J. Sammer Mit einem kühlen Wein ins Wochenende startete auch diese Gruppe. Foto: Tonight News / J. Sammer Wir zeigen euch alle Foto-Highlights. Viel Spaß! Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer

Was für eine Nacht, was für eine Stimmung: in der Fett Weinbar wurde das letzte April-Wochenende gebührend gefeiert aus ausgelassen zelebriert. Unser Fotograf hat sich unter die Leute gemischt und jede Menge Schnappschüsse für euch mitgebracht.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<