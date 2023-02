Düsseldorf

Fett Weinbar am Freitag, 24. Februar: Kühle Weine, heiße Flirts, alle Fotos

25. Februar 2023

Mit einem guten Wein ins Wochenende starten – an so etwas kann man sich durchaus gewöhnen. In der Fett Weinbar gingen die Weinspezialisten am Freitag wieder ihrer Lieblingstätigkeit nach. Wir haben die Fotos.