Düsseldorf

Fett Weinbar am Donnerstag: Von der Sonne geküsst – die Fotos vom 7. September

8. September 2023

Was für ein fantastischer Abend in der Fett Weinbar in Düsseldorf: Vom atemberaubenden Sommerwetter in beste Stimmung versetzt, ging es hier für viele Nachtschwärmer hoch her. Wir zeigen die Bilder.