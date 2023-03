Euro 2024: Das sind die Stadien, in denen gespielt wird

Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf . Beim Turnier 2024 wird der Name kurzerhand in "Düsseldorf Arena" umgeändert. Foto: shutterstock/uslatar Das RheinEnergieStadion in Köln . Für die Euro 2024 wird das Stadion schlicht "Cologne Stadium" heißen. Foto: shutterstock/uslatar Das Olympiastadion in Berlin behält als einziger Austragungsort seinen Namen bei der Euro 2024. Foto: shutterstock/studioverde Die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart wird bei der Euro 2024 den Namen "Stuttgart Arena" tragen. Foto: shutterstock/uslatar Die Veltins Arena auf Schalke in Gelsenkirchen. Bei der Euro 2024 wird die Arena dann ihren alten Namen "Arena AufSchalke" zurückbekommen. Foto: shutterstock/uslatar Die Allianz Arena in München. Für die Euro 2024 heißt das Stadion "Munich Football Arena". Foto: shutterstock/uslatar Die Red Bull Arena in Leipzig. Das Stadion in Sachsen heißt zur Euro 2024 "Leipzig Arena". Foto: shutterstock/uslatar Das Volksparkstadion in Hamburg. Bei der Euro 2024 hat die Hansestadt Glück. Es heißt dann lediglich "Volksparkstadion Hamburg". Foto: shutterstock/uslatar Der Deutsche Bank Park in Frankfurt. Für die Euro 2024 wird das Stadion in "Frankfurt Arena" umbenannt. Foto: shutterstock/PhotoLondonUK Der Signal Iduna Park in Dortmund. Bei der Euro 2024 wird das Stadion "BVB Stadion Dortmund" heißen. Foto: shutterstock/PhotoLondonUK

2024 findet die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland statt. In insgesamt zehn Stadien wird gespielt, allein vier der Austragungsorte sind in Nordrhein-Westfalen. Wir stellen euch die Stadien mit ihren alten wie auch neuen Namen in unserer Galerie vor. Viel Spaß mit den Bildern!