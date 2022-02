Düsseldorfer Demo für die Ukraine: Hendrik Wüst vor 700 Teilnehmern – die Bilder

Der Krieg in der Ukraine lässt auch in Düsseldorf niemanden kalt: Bei einer spontan organisierten Kundgebung auf dem Schadowplatz äußerten am Altweiberdonnerstag viele Ukrainer ihre Bestürzung. Generalkonsulin Iryna Shum sprach auf der Bühne unter Tränen – ein schwarzer Tag für die Geschichtsbücher. Ebenfalls vor Ort waren Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Ministerpräsident Herbert Reul, sowie viele weitere Politiker. Wir zeigen die Fotos:

Rund 700 Teilnehmer protestierten auf der Demo in Düsseldorf am 24. Februar gegen den Krieg in der Ukraine. Eine Demonstrantin hält ein Plakat mit einem Herz in den Farben der ukrainischen Flagge. Am Morgen wurde die Ukraine von russischen Streitkräfte angegriffen. Foto: David Young/dpa Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen , trat auf der Demonstration auf. Foto: David Young/dpa Im Fokus der Proteste: Putin. Foto: David Young/dpa Mehrere Hundert Demonstranten wollten ihre Meinung bei der Demo trotz fiesem Regenwetter kundtun. Foto: David Young/dpa Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, steht bei der Demonstration in der Menge. Foto: David Young/dpa Eine Demonstrantin hält einem Plakat mit dem Aufschrift "Drop Putin Not Bombs" in den Händen. Foto: David Young/dpa Der Kriegsbeginn durch Russland am Morgen hatte viele Düsseldorfer sichtlich geschockt. Die Reaktionen waren eindeutig: "Stop War" hält diese Frau in den Händen. Foto: David Young/dpa Foto: David Young/dpa

Wüst sagte der Ukraine erneut Solidarität und Hilfe zu. Dabei appellierte er an Wladimir Putin: „Präsident Putin, beenden Sie diesen Krieg!“. Auch der Vorsitzende der NRW-SPD und Vize-Bundesparteichef Thomas Kutschaty sprach von einer Zäsur in der europäischen Friedensordnung und appellierte an den russischen Präsidenten: „Wladimir Putin, stoppen Sie diesen Angriffskrieg sofort!“ Jetzt müssten harte Sanktionen kommen. „Wir akzeptieren einen solchen Aggressor nicht.“

Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, dankte den Demonstrierenden, die trotz strömenden Regens und Kälte gekommen wareb, für ihr „großes Zeichen der Solidarität“. Nun gebe es Krieg mitten in Europa, weil Völkerrecht mit Füßen getreten worden sei. Sie sei dennoch überzeugt: „Alles wird gut.“ Die Generalkonsulin der USA in Düsseldorf, Pauline Kao, sagte: „Ukraine, we stand with you“. In NRW leben laut Wüst etwa 30.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

>> Karneval in Düsseldorf zwischen Corona und Ukraine-Krieg: Das sagen die Veranstalter <<

dpa