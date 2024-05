Düsseldorf: Unbekannter überfällt Seniorin vor der Haustür

Am Dienstag, 21. Mai 2024 gegen 15.06 Uhr, wurde eine 80-jährige Seniorin in Düsseltal, nahe Humboldtstraße, Opfer eines dreisten Diebstahls. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich der Frau, die alleine zu Fuß unterwegs war, umarmte sie von hinten und entwendete ihr Mobiltelefon aus der Handtasche. Die betagte Dame wurde dabei nicht verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Rethelstraße. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 1,80 Meter großen, 25-30 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe, der zur Tatzeit eine blaue Sweatjacke und ein graues Cappy trug.

Polizei bittet um Mithilfe bei Raub in Düsseltal

Die Ermittlungen zu diesem Raubdelikt hat das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.