Düsseldorf: Benrather Schwimmbad weiter geschlossen

Ende Juni brannte der Dachstuhl des neuen Schwimmbads im Düsseldorfer Stadtteil Benrath. Das verzögert die geplante Neueröffnung noch weiter, als eh schon. Denn eigentlich sollte das Bad bereits Ende 2021 wieder in Betrieb genommen werden, inzwischen ist auch eine Eröffnung Ende 2022 vom Tisch.

Schuld ist neben dem Brand auch die unklare Energieversorgung. So geht die „Rheinische Post“ mittlerweile sogar davon aus, dass das Bad zwar in absehbarer Zeit tatsächlich fertig gestellt ist, die Eröffnung jedoch noch Monate dauern könnte, weil Energie gespart werden muss. Zudem steht aktuell auch noch die Schadensaufnahme und -behebung am Dach an.

Doch neben den offensichtlichen Problemen hat das Bad auch mit vielen kleinen Hindernissen zu kämpfen. So musste zwischenzeitlich ein neuer bauleitender Architekt gefunden werden, weil der erste Kandidat insolvent ging. Dann kam noch der Dachbrand hinzu, der aktuell erneut viele Ressourcen bindet.

Wann die Schäden am Dach behoben sind und mit der eigentlichen Arbeit wieder begonnen werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Man arbeite mit „Hochdruck an der Fertigstellung“, heißt es. Ob die bisher bereitgestellten finanziellen Mittel reichen werden, ist ebenso unklar. Einen Lichtblick gibt es aber: man hofft, das Freibad im Sommer 2023 zu öffnen.