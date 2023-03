Düsseldorf

Donnerstags in der Fett Weinbar: So wurde am 2. März gefeiert!

3. März 2023

Afterwork vom Feinsten: Bewaffnet mit einem kühlen Wein und angeheizt von den passenden Beats ging es hier für viele Düsseldorfer Gäste bereits am Donnerstag zur Sache. Wir zeigen die Fotos.