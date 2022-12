Düsseldorf

Donnerstags in der Boston Bar: die schönsten Fotos vom 22. Dezember

23. Dezember 2022

Kurz vor Weihnachten präsentiert sich die Düsseldorfer Altstadt nochmal von ihrer besten Seite. So wurde am Donnerstag auch in der Boston Bar bis tief in die Nacht gefeiert, gelacht und geflirtet. Die besten Bilder des Abends liefert unser festlich aufgelegter Fotograf.