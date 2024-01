Die besten Fotos aus der Elephant Bar am Samstag, 13. Januar: So wurde gefeiert!

Die dicke Winterjacke abgestreift, die Kälte aus den Socken geschüttelt: In der Elephant Bar wurde am Samstag wieder ausgiebig gefeiert und geflirtet. Die schönsten Fotos der Nacht findet ihr in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

