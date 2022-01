Düsseldorf

Boston Bar – so wurde am Samstag gefeiert

23. Januar 2022

Für viele Nachtschwärmer endete dieser Samstag in der Düsseldorfer Altstadt wieder in der Boston Bar, wo es sich perfekt mit einigen leckeren Drinks, besten Beats und in hervorragender Gesellschaft aushalten ließ. Unser Fotograf war vor Ort und hat die schönsten Momente für euch festgehalten.