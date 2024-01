Boston Bar am Samstag, 13. Januar: Düsseldorf außer Rand und Band – die Fotos

Der perfekte Samstagabend in Düsseldorf endete für viele Szenegänger in der Boston Bar: Heiße Beats befeuerten die Tanzfläche, kühle Drinks die Theke. Wer da nicht in Stimmung kam, dem konnte man auch nicht mehr helfen – so lässt es sich aushalten!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<