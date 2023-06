Düsseldorf

Boston Bar am Samstag, 10. Juni: alle Fotos vom Höhepunkt der Woche

11. Juni 2023

Was für ein schweißtreibender Tag in Düsseldorf! Zum Abschluss vom sonnigen Samstag versammelten sich die Nachtschwärmer mal wieder in der Boston Bar, um genüsslich zu feiern, zu trinken und zu flirten. Unser Fotograf war mit dabei.