Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Boston Bar am Freitag, 5. Januar: Nachtschwärmer drehen auf – alle Fotos

6. Januar 2024

Was für eine Nacht in der Boston Bar: Was am Freitag in der Boston Bar abging, passt auf keinen Bierdeckel mehr! Unser Fotograf hat den stylischen Party-Wahnsinn für euch in bunte Bilder gegossen.