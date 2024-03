Düsseldorf: Zwei Ferraris im Wert von einer Million Euro gestohlen!

Polizeimeldungen Düsseldorf

Schock in Düsseldorf: Zwei Ferraris im Wert von über einer Million Euro gestohlen!

29. März 2024

Zwei Ferraris im Wert von über einer Million Euro wurden aus einer Tiefgarage in Düsseldorf gestohlen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Ein Diebstahl in Millionenhöhe in Düsseldorf: Unter den zwei gestohlenen Fahrzeugen gehört auch dieser Ferrari 488 Pista in grau. Foto: Polizei Düsseldorf