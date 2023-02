Altweiber in der Fett Weinbar: So wurde gefeiert – alle Fotos

Die schönsten Schnappschüsse aus der Fett Weinbar an Altweiber, viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

An Altweiber ging der Straßenkarneval in Düsseldorf in die Vollen. Davon blieb auch die Fett Weinbar nicht unberührt: zahlreiche Jecken kamen verkleidet und feierten zusammen bis tief in die Nacht hinein. Darauf ein dreifaches „Düsseldorf Helau!“ – und einen ganzen Packen hübscher Fotos als Sahnehäubchen obendrauf.

Mehr Infos, News und Fotos vom Düsseldorfer Karneval findet ihr hier.

>> Karneval 2023 in Düsseldorf: Veranstaltungs-Übersicht mit allen Terminen <<

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<