Düsseldorf

Afterwork-Genuss in der Fett Weinbar am Donnerstag, 21. September – alle Fotos

22. September 2023

Langsam aber sicher ist Schluss mit "Sunshine Reggae" in Düsseldorf – dennoch trugen die Gäste der Fett Weinbar am Donnerstagabend noch mehr als genug Sonne im Herzen, um den Laden bis tief in die Nacht zum Leuchten zu bringen. Wir zeigen die Fotos.