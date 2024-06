"Sweet Heaven" am Samstag in der Nachtresidenz Düsseldorf – alle Fotos

Heiß, heißer, „Sweet Heaven“: Am Samstag musste sich in der Nachtresidenz wahrlich niemand mehr über den bislang eher mäßigen Sommer aufregen – hier bekam man das Gute-Laune-Sunshine-Lächeln binnen weniger Sekunden über die passenden Beats, heiße Candy Boys und jede Menge Konfetti ins Gesicht gefräst. Die einmalige Stimmung in Kuppelsaal, Club und Co. könnt ihr in der oben verlinkten Galerie noch einmal Revue passieren lassen – oder gleich als Inspiration für die nächste Ausgabe nutzen!

Vormerken: am 31. August lädt die Sweet Heaven zur großen Birthday-Party! Nicht verpassen!

