Immer wieder ein Highlight am Samstagabend in Düsseldorf: In der Boston Bar gab es nur zufriedene Gesichter zu sehen. Wie schön es vor Ort wirklich war, hat unser Fotograf für euch festgehalten. Viel Spaß mit unserer Galerie!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.