Fotos

„Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 13. Juni 2024 – alle Fotos

14. Juni 2024

Auch bei der traditionellen "Milchbar"-Sause im Sir Walter beherrschte am Donnerstag vor allem ein Thema den Abend: die EM in Düsseldorf! Dazu gab es herrlich kühle Cocktails und heiße Beats. Die Bilder unseres Fotografen kommen als Kirsche on top.