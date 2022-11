Laute Musik und gute Weine: So lief der Samstagabend in der FETT Weinbar

Diese Ladies hatten sichtlich Spaß am Glas. Foto: Tonight.de / J. Sammer Party-Atmosphäre in der Weinbar. Foto: Tonight.de / J. Sammer Auch für diese Frauengruppe hätte der Abend nicht besser laufen können. Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

In dem jüngsten „Baby“ von Düsseldorfer Gastro-Legende Walid El Sheikh kam am Samstagabend wieder beste Stimmung auf. Das neue Weinlokal in der Altstadt lockte zahlreiche „Weinschmecker“ in die Hunsrückenstraße. Wir haben die Fotos für euch.