Fotos

Freitags in der Elephant Bar in Düsseldorf: Alle Fotos vom 7. Juni auf einen Blick!

8. Juni 2024

Auf diese Wasserstelle stehen Düsseldorfer Party-Dickhäuter ganz besonders: In der Elephant Bar flossen am Freitag wieder zahlreiche Cocktails in und aus den Gläsern.