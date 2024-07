Fotos

Freitags in der Boston Bar am 5. Juli 2024: So feuerte Düsseldorf die deutsche Mannschaft an – alle Fotos

6. Juli 2024

Zu den großen EM-Spielen am Freitag durfte natürlich auch ein Besuch der Boston Bar inmitten der Düsseldorfer Altstadt nicht fehlen. Wir zeigen, wie die Nacht gelaufen ist.