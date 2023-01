ESC 2023 Vorentscheid: Diese deutschen Acts wollen über das TikTok-Voting nach Liverpool

Leslie Clio ist im deutschen Musikzirkus keine Unbekannte. Mit diversen Hits wurde sie bereits für den Echo nominiert, 2015 war sie Teil der Jury für den Vorentscheid. Im Jahr 2023 bewirbt sie sich erstmals selbst mit dem Song "Free Again". Bild: NDR/Sarah Köster Für Betül Akmar aus Berlin ist die Teilnahme am ESC "ein Kindheitstraum", wie sie erklärt. Mit ihrem Song "Heaven" könnte sich dieser Traum bald erfüllen. Bild: NDR/Beyza Akmar und Fatih Sahin Mit From Fall To Spring gibt es auch einen rockigen Beitrag in diesem Jahr beim Vorentscheid. Mit einer Mischung aus Linkin Park und Metalcore-Einflüssen will das Quintett den Sprung zum ESC schaffen. Bild: NDR/Marcus Ulbrich/Ulle Media Ikke Hüftgold ist sicher nicht nur eingefleischten Mallorca -Fans ein Begriff. Der Party- und Schlagersänger will mit "Lied mit gutem Text" die Jury von sich überzeugen. Bild: NDR/Marc Bremer Die Brüder Mitchy und André Katawazi sind einem breiteren Publikum bereits durch "The Voice of Germany" bekannt. Nun wollen sie den ESC mit ihrem Song "Summertime" erobern, für den sie auch den Künstler "Nashup" gewinnen konnten. Bild: NDR/Mitchy und André Katawazi "Nashup" selbst ist DJ und hat bereits für viele namhafte Künstler wie Taylor Swift oder Britney Spears Songs geschrieben. Beim Vorentscheid wird er mit den Katawazi-Brüdern die Bühne teilen. Bild: NDR/Beyza Akmar und Fatih Sahin Sänger und Songwriter Jona stammt aus Hamburg und Multi-Instrumentalist. Neben Klavier und Gitarre spielt er auch Cello. Mit dem Stück "10/10" versucht er sich erstmals als Solo-Künstler auf großer Bühne. Bild: NDR/CKREATE

Am 3. März messen sich neun deutsche Künstlerinnen und Künstler, wer Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ 2023 in England in Liverpool vertreten darf. Acht Teilnehmer stehen bereits fest, der neunte Song wird per TikTok und in einer Abstimmung entschieden. Wer in der Abstimmung dabei ist und sich Hoffnungen auf ein Ticket in die Stadt der Beatles machen darf, zeigen wir euch in unserer Bildergalerie.

