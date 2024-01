Deutsches Handballteam in Köln eingetroffen: Alle Fotos vom karnevalistischen Empfang

Die Handball-Europameisterschaft ist in vollem Gange. Für den Rest des Turniers hat die Deutsche Handballmannschaft ihr Quartier in Köln bezogen. Dort soll ab dem 18. Januar die Men’s EHF Euro 2024 mit einer Haupt- und Finalrunde in der Lanxess-Arena stattfinden. Am Vortag wurden die Profi-Handballer würdig empfangen – natürlich op kölsch. Niemand geringeres als die Roten Funken haben das DHB-Team um 14 Uhr am Kölner Hauptbahnhof begrüßt.

Musikalisch wurde der freudige Empfang vom Gefolge des berühmten Kölner Tanzkorps auf dem Breslauer Platz hinter dem Bahnhof untermalt. Die Fotos vom karnevalistischen Empfang seht ihr oben in der Bilderstrecke.