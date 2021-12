CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Constanze frei

In Call of Duty: Vanguard haben wir die Auswahl zwischen mehreren Operators. Allerdings sind nicht alle Operator von Anfang an für uns verfügbar. Manche müssen erst durch eine Herausforderung freigespielt werden. Wir gehen mit euch nach und nach alle Operator in Vanguard durch und erklären, wie sie freigeschaltet werden. Außerdem geben wir euch Hintergrundinformationen zum Charakter und der bevorzugten Waffe des jeweiligen Operators.

Wer ist Constanze in CoD: Vanguard?

Constanze Trude Müller wurde am 6.8.1926 in Düsseldorf geboren. Als sie zehn Jahre alt war und die Nazis an die Macht kamen wurde sie gezwungen dem BDM (Bund deutscher Mädel) beizutreten, wo sie immer wieder mit ihren Vorgesetzten aneckte. In Polen lernte sie schließlich eine junge polnische Wiederstandskämpferin kennen, in die sie sich verliebte. Beide schlossen sich später der SOE an und halfen den Alliierten bei der Invasion die deutschen Linien zu durchbrechen.

Wie schaltet man Constanze frei?

Um Constanze als spielbaren Operator freizuschalten, muss man insgesamt 300 Abschüsse mit LMGs machen. Klingt erstmal nicht sonderlich kompliziert und das ist es auch nicht. Es dauert halt einfach eine Weile. Das Gute ist, dass ihr mit dem MG42 schon von Beginn an das beste LMG zur Verfügung habt, das gleichzeitig auch noch Constanzes Lieblingswaffe ist. Da LMGs nicht die mobilsten Waffen sind, raten wir dazu, auf einer Map wie Eagle’s Nest oder Dome eine gute Stelle zum Campen zu suchen und dann Abschüsse zu farmen. Shipment und Das Haus sind für LMGs meist zu chaotisch, deshalb solltet ihr euch an Maps mit etwas längeren Sichtlinien halten.

Was ist Constanzes Lieblingswaffe?

Constanzes Lieblingswaffe ist das MG42 – das beste LMG in Vanguard. Habt ihr Constanze einmal freigespielt und nutzt diese Waffe, erhaltet ihr mehr XP, als mit anderen Waffen. Konzentriert ihr euch auf die Lieblingswaffe eines Operators, könnt ihr also deutlich schneller leveln. Das MG42 ist das erste verfügbare LMG in Vanguard und gleichzeitig auch das beste. Wenn ihr es selbst testen wollt, haben wir auch schon ein perfektes Setup für euch vorbereitet.

Insgesamt könnt ihr jeden Operator in Vanguard bis auf Level 20 bringen. Auf dem Weg dorthin schaltet ihr zahlreiche Kosmetika frei. Für jeden Operator können insgesamt 6 verschiedene Skins, und jeweils ein zusätzlicher Finishing Move, ein Highlight Intro und ein MVP Highlight freigeschaltet werden. Dazu kommen noch mehrere Voice Lines, Embleme, Waffenanhänger, Sticker, Calling Cards und XP-Belohnungen. Das Grinden lohnt sich also.

Jetzt wisst ihr alles über Constanze Trude Müller, wie man sie freischaltet und was ihre Lieblingswaffe ist. Habt ihr schon alle Operator freigespielt und gelevelt? Wer ist euer Favorit?

