Flughäfen in NRW: Chaos bei der Lufthansa – IT-Ausfall sorgt für massive Probleme

Ein massiver Ausfall der Informationstechnik (IT) bei der Lufthansa sorgt aktuell für bundesweite Probleme beim Flugverkehr. Auch der Düsseldorfer und Kölner Flughafen sind von den Problemen betroffen. Flüge verspäten sich oder fallen gleich komplett aus. Betroffen sind vor allem die Systeme, die zum Einchecken und zum Boarding benötigt werden. Daher kam es bereits am Vormittag zu langen Schlangen an den entsprechenden Schaltern.

Aus Frankfurt heißt es bei der Lufthansa, dass man bereits an Lösungen für die Probleme arbeite. Wie lange die IT von den Ausfällen noch betroffen ist, kann jedoch noch nicht gesagt werden. Schuld für den IT-Ausfall sollen Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt sein. Dabei wurden wohl bereits am Dienstag von einem Bagger mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom durchtrennt.

Was das im speziellen für den Kölner und den Düsseldorfer Flughafen bedeutet, verraten wir euch hier.

Düsseldorf Flughafen: Diese Flüge sind betroffen

In Düsseldorf kam es bislang noch nicht zu Problemen, heißt es. Die Passagiere sollen aber rechtzeitig informiert werden. Hier möchte man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.

Diese Flüge in Düsseldorf können betroffen sein:

12:05 Uhr von Düsseldorf nach München (LH 2013)

13:55 Uhr von Düsseldorf nach München (LH 2017)

14:40 Uhr von Düsseldorf nach Frankfurt (LH 079)

15:50 Uhr von Düsseldorf nach München (LH 2021)

17:25 Uhr von Düsseldorf nach München (LH 2023)

18:45 Uhr von Düsseldorf nach Frankfurt (LH 087)

19:25 Uhr von Düsseldorf nach München (LH 2029)

20:25 Uhr von Düsseldorf nach München (LH 2033)

Köln/Bonn Flughafen: Diese Flüge sind betroffen

Ob es am Flughafen in Köln/Bonn bereits zu Problemen kam, ist nicht bekannt, allerdings wurde hier bereits ein Flug gestrichen. Daher ist davon auszugehen, dass es – anders als in Düsseldorf – hier bereits zu Komplikationen kam.

Diese Flüge in Köln/Bonn können betroffen sein:

13:25 Uhr von Köln/Bonn nach München (LH 1979) – annulliert

16:40 Uhr von Köln/Bonn nach München (LH 1983)

17:55 Uhr von Köln/Bonn nach München (LH 1985)

21:20 Uhr von Köln/Bonn nach München (LH 1991)

Wir halten euch mit weiteren Updates auf dem Laufenden.