Düsseldorf brennt: Footballer von Rhein Fire kommen in die Merkur Spiel-Arena

Das Comeback von Rhein Fire im Jahr 2021 hat bei zahlreichen Footballfans in Düsseldorf und Umgebung für große Begeisterung gesorgt. Nun haben sich die Verantwortlichen des Teams aus der European League of Football (ELF), die Stadt Düsseldorf und Event-Veranstalter D.LIVE darauf verständigt, dass Rhein Fire in der Saison 2025 mindestens ein Topspiel und im Jahr 2026 gleich zwei Topspiele in der Merkur Spiel-Arena austragen wird.

Reguläre ELF-Saisonspiele in Düsseldorf sollen demnach endlich möglich werden: Zuletzt haben Rhein Fire und D.SPORTS schon bei mehreren Aktionen eng zusammengearbeitet. Der erste Combine von Rhein Fire zur Spielersichtung für die Comeback-Saison wurde im Castello Düsseldorf veranstaltet, auch bei der von der National Football League (NFL) durchgeführten Karnevalsaktion mit eigenem Wagen im Rosenmontagszug war Rhein Fire involviert.

Tom Aust, Geschäftsführer bei Rhein Fire, freut sich über die gemeinsame Lösung: „Rhein Fire hat in Düsseldorf eine große Historie und wir haben uns mit der Landeshauptstadt immer verbunden gefühlt. Dies ist sicherlich auch für unsere Fans eine großartige Neuigkeit.“

Und auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller feiert das Ergebnis: „Football hat eine große Tradition und Fangemeinde in unserer Stadt. Die im vergangenen Jahr mit der NFL begonnene Kooperation hat dem Sport in Düsseldorf noch einmal zusätzlich an Bedeutung und Präsenz verliehen, das ließ sich zuletzt beispielsweise beim Rosenmontagszug beobachten. Umso mehr freut es mich, dass Rhein Fire in Zukunft wieder das eine oder andere Heimspiel in Düsseldorf austragen und für bunte Football-Feste in und um die Merkur Spiel-Arena sorgen wird.“