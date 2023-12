Das sind die beliebtesten Neujahrsvorsätze der Düsseldorfer für 2024

Das neue Jahr steht vor der Tür und mit ihm die Zeit für gute Vorsätze. Eine aktuelle Studie der FOM Hochschule hat in einer repräsentativen Befragung mit rund 4153 Teilnehmern aus Düsseldorf untersucht, was sich die Menschen für 2024 vornehmen.

Mehr Zeit für sich, Familie und Freunde

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Menschen in Düsseldorf im kommenden Jahr vor allem auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden konzentrieren wollen. 41 Prozent der Befragten wollen Stress vermeiden oder abbauen. Mehr Zeit für die Familie und Freunde (38 Prozent), mehr Sport treiben (39 Prozent) und eine gesündere Ernährung (36 Prozent) stehen ebenfalls weit oben auf der Wunschliste.

Jeder zehnte will weniger Alkohol trinken

Das Thema Nachhaltigkeit ist bei den Düsseldorfern für das neue Jahr nicht so wichtig wie andere Ziele. Nur 15 Prozent der Befragten wollen sich umwelt- und klimafreundlicher verhalten. Etwa 11 Prozent wollen weniger oder gar kein Fleisch essen. Ähnlich wenig, nämlich rund 10 Prozent, wollen weniger Alkohol trinken oder mit dem Rauchen aufhören.

17 Prozent der Befragten haben überhaupt keine Vorsätze für das neue Jahr.

Gute Vorsätze halten oft nicht lange

Doch halten die Menschen in Düsseldorf ihre Vorsätze überhaupt ein? Nur knapp ein Drittel der Befragten setzt laut eigenen Angaben die Vorsätze für 2023 bis heute in die Tat um. Zwei Drittel haben sich gar nicht, nur wenige Tage oder einige Monate an die eigenen Vorsätze für 2023 gehalten.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Oft fehlt es an der Motivation oder an der Disziplin, die Vorsätze langfristig umzusetzen. Auch äußere Faktoren wie Zeitdruck oder Stress können die Umsetzung erschweren.

