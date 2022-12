Fett Weinbar am Freitag, 16. Dezember – so lief der Abend

So schön wurde der Freitagabend in der Fett Weinbar begrüßt. Foto: Tonight.de / J. Sammer Ein Weinchen in Ehren kann da wohl niemand verwehren. Foto: Tonight.de / J. Sammer Viel Spaß mit den Bildern des Abends! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Das Wort „Wein“ ist ja in Weihnachten quasi enthalten. Warum also den Auftakt zum 4. Adventswochenende nicht in der Fett Weinbar feiern? Haben wir uns auch gedacht und haben uns unter die Weinkenner am Freitag gemischt. Hier sind die Fotos der Nacht.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<