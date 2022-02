Zsolt Sandor Cseke: Die schönsten Fotos des neuen „Let’s Dance“-Profis

Die „Let’s Dance“-Family heißt den 34-jährigen Rumänen dieses Jahr willkommen auf dem RTL-Tanzparkett. So ganz neu ist die Show für ihn allerdings nicht. Denn bereits im Jahr 2021 war Zsolt Sandor Cseke Teil des Ensembles der großen Live-Tour. Damals bildete er mit Profitänzerin Malika Dzumaev ein tolles Tanz- und Liebespaar.

Die beiden haben sich bereits 2015 kennen- und lieben gelernt. Zolt zog zu ihr nach Bremen. Das Tanzen zählt bereits seit seinem 14. Lebensjahr zu seinen ganz großen Leidenschaften. Nach dem Abitur absolvierte Zolt eine Ausbildung zum Tanztrainer.

Einige seiner Erfolge: 2014 war Zsolt Sándor Cseke ungarischer Vizemeister der HGr. S-Latein, 2007 rumänischer Vizemeister in der Jugend- und Hauptgruppe. Gemeinsam wurden Zsolt und Malika Norddeutsche Meister S-Latin 2016 und 2017, 2020 und 2021 und waren mehrfach (zuletzt 2021) Finalisten der Deutschen Meisterschaft S-Latein und auch international waren sie in den Finalrunden bei World Open Turnieren vertreten. 2018 gewannen sie die North European Championships. Sie stehen in der DTV-Rangliste auf dem vierten Platz, in der Weltrangliste des WDSF sind sie inzwischen auf dem 12. Rang. Zsolt hat eine Trainer C-, sowie eine Wertungsrichter A-Lizenz. Der Tänzer unterrichtet Lateinpaare in diversen Tanzsportvereinen. Neben dem Tanzen liebt er es zu singen.