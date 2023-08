„ZDF-Fernsehgarten“ fällt heute aus – alle Infos

Der ZDF-Fernsehgarten öffnete seine Pforten am 7. Mai 2023. Seither präsentiert Moderatorin Andrea Kiewel wieder live und draußen vom Fernsehgarten-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg. Auch dieses Jahr stehen Musik, Artistik, Lifestyle- und Fashionthemen, Comedy und spektakuläre Aktionen auf dem Plan. Welche Gäste sind in der aktuellen Sendung mit dabei, um welche Themen dreht sich der Fernsehgarten am Sonntag? Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Fernsehgarten auf ZDF: Alle Motto-Sendungen im Überblick

7. Mai 2023: Eröffnungssendung

14. Mai 2023: Darts-Party

21. Mai 2023: 80er meets 90er

28. Mai 2023: Flohmarkt

4. Juni 2023: Discofox

11. Juni 2023: Gartengames

18. Juni 2023: Sommer, Sonne, Spaß

25. Juni 2023: Schlagerparty

2. Juli 2023: Ab auf die Insel

9. Juli 2023: Es lebe der Sport

16. Juli 2023: Sommerparty

23. Juli 2023: Eine Reise Down Under

30. Juli 2023: Mallorca

6. August 2023: Sendung fällt aus

13. August 2023: Schlagerfestival

3. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Weitere Mottosendungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

ZDF-Fernsehgarten am Sonntag, 6. August 2023: Thema und Motto

Am kommenden Sonntag, 6. August, fällt die Sendung aufgrund der Fußball-Frauen-WM aus. Stattdessen wird das EM-Achtelfinale sowie ein ZDF-Fernsehgarten-„Best of“ gezeigt.

Das Motto des ZDF-Fernsehgartens am Sonntag, 13. August 2023 lautet „Schlagerfestival“.

ZDF-Fernsehgarten am Sonntag, 13. August 2023: Das sind die Gäste

Das sind die musikalischen Gäste des „Schlagerfestival“-Fernsehgartens:

Brenner

Vanessa Neigert

Mark und Aaron Keller

Rebel Tell

Linda Fäh

Patrick Lindner

Vincent Gross

Norman Langen

Bernhard Brink

Anita Hofmann

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die Sendetermine am Sonntag im Überblick

Der ZDF-Fernsehgarten findet vom 7. Mai bis zum 24. September 2023 statt. Die Sendungen starten normalerweise um 11.50 Uhr und enden um 14.10 Uhr.

Sonntag, 7. Mai 2023

Sonntag, 14. Mai 2023

Sonntag, 21. Mai 2023

Sonntag, 28. Mai 2023

Sonntag, 4. Juni 2023

Sonntag, 11. Juni 2023

Sonntag, 18. Juni 2023

Sonntag, 25. Juni 2023

Sonntag, 2. Juli 2023

Sonntag, 9. Juli 2023

Sonntag, 16. Juli 2023

Sonntag, 23. Juli 2023

Sonntag, 30. Juli 2023

Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 27. August 2023

Sonntag, 3. September 2023

Sonntag, 10. September 2023

Sonntag, 17. September 2023

Sonntag, 24. September 2023

Zwischen dem 1. und dem 15. Oktober 2023 wird es vermutlich zusätzliche Folgen der ZDF-Fernsehgarten „on tour“ geben. Allerdings wurde das seitens des ZDF noch nicht bestätigt.

Ausstrahlungsort: Wo ist der ZDF-Fernsehgarten 2023 in Mainz?

Der Fernsehgarten befindet sich auf dem ZDF-Gelände in Mainz auf dem Lerchenberg.

Adresse: ZDF-Straße 1, 55127 Mainz-Lerchenberg

Wann ist der ZDF-Fernsehgarten 2023 gestartet?

Der ZDF-Fernsehgarten startete die neue Saison 2023 am Sonntag, 7. Mai. Bis zum 24. September 2023 führt Moderatorin Andrea Kiewel durch insgesamt 19 Sonntage.

Wie viel kostet ein Ticket für den ZDF-Fernsehgarten 2023?

Auch in diesem Jahr wird der Fernsehgarten von Zuschauern live vor Ort heimgesucht. Seit März 2023 gibt es die Tickets im Vorverkauf. Auf der Website des ZDF können Karten erworben werden. Die Ticketpreise reichen je nach Kategorie von zehn bis 25 Euro pro Person.

Alle aktuellen Ticketpreise im Überblick:

Stehplatz: 10 Euro pro Person

Sitzplatz: 20 Euro pro Person

Tischplatz: 25 Euro pro Person

Stehplatz Kind bis 5 Jahre: kostenlos

Für Fernsehgarten-Fans gibt es auch eine Saisonkarte: Damit habt ihr Zutritt für alle Live-Sendungen – vom 7. Mai bis 24. September. Kostenpunkt: 170 Euro.

Beachtet: Tiere sind auf dem Gelände nicht gestattet. Rucksäcke und Taschen, größer als DIN A4, sind ebenso untersagt.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Live-Übertragung im TV und Stream

Ab dem 7. Mai läuft der Fernsehgarten wieder jeden Sonntag im ZDF. Los geht es für gewöhnlich um 11.50 Uhr. Wiederholungen soll es Stand jetzt nicht geben, einzelne Folgen sind jedoch jederzeit und kostenlos in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Der Fernsehgarten lockt Show für Show rund 6000 Zuschauer live vor Ort und bis zu zwei Millionen Zuschauer vor den Fernsehern.

ZDF-Fernsehgarten 2023 in Mainz: Anfahrt mit Auto, Bus und Bahn

Die Anfahrt in den ZDF-Fernsehgarten gelingt per Auto über die A60 Bingen-Mainz-Rüsselsheim, Ausfahrt Lerchenberg. Von der Autobahn kommend fahrt ihr in Richtung Stadecken-Sprendlingen und nehmt die erste Ausfahrt zum ZDF (ZDF-Straße). Auf dem Hügel angekommen fahrt ihr nach rechts zur Einfahrt.

Per Bus und Bahn gelangt ihr von Mainz aus kommend über folgende öffentliche Verkehrsmittel zum Fernsehgarten:

Buslinie 630 (Haltestelle Medienberg – nicht barrierefrei)

Straßenbahnlinien 51 und 53 (Haltestelle „VRM“ Richtung ZDF-Hauptpforte)

Straßenbahnlinien 51 und 53 (Haltestelle „ZDF“, Brucknerstraße/ZDF-Südeingang)

Moderatorin ZDF-Fernsehgarten: Das ist Andrea Kiewel – Kinder, Ehemann, Wohnort

Andrea Kiewel (geb. Mathyssek) wurde am 10. Juni 1965 in Ost-Berlin geboren. Ihre Karriere startete „Kiwi“ als Leistungsschwimmerin: Bis 1983 war sie Mitglied der DDR-Schwimmnationalmannschaft. 1990 beendete sie ihre Sportkarriere und wechselte zum DDR-Fernsehen Deutscher Fernsehfunk. 1993 war sie erstmals als Moderatorin im Sat1-Frühstücksfernsehen zu sehen. Seit 2000 moderiert Kiewel den ZDF-Fernsehgarten.

Andrea Kiewel war bisher dreimal verheiratet. Aus der ersten Ehe stammt Sohn Max Kiewel, der 1986 geboren wurde. Außerdem hat die Berlinerin mit ihrem Ex-Ehemann Theo Naumann einen gemeinsamen Sohn – Johnny Moritz Naumann. 2007 trennte sich das Paar, fünf Jahre später verunglückte Theo Naumann tödlich bei einem Motorradunfall.

Aktuell lebt sie mit ihrem Mann in Israel in Tel Aviv – die Stadt, die neben Frankfurt am Main bereits seit Jahren ihr zweiter Wohnort ist.