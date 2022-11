„Wetten, dass..?“-Show am 19. November 2022 – alle Gäste, alle Infos

Es ist offiziell: Die nächste Liveshow von „Wetten, dass..?“ findet am 19. November 2022 statt. Und endlich gibt es auch mehr Infos. Wir sagen euch, wer alles dabei sein wird, welche Wetten gespielt werden und was es sonst Neues zur Show gibt.

„Wetten, dass …?“ 2022: Wann findet die Show statt?

Zunächst war zum 40-jährigen Jubiläum nur ein einmaliges Comeback im November 2021 geplant. Das Comeback kam aber so gut an, dass sich das ZDF entschieden hat, am 19. November 2022 erneut eine Episode auszustrahlen.

„Wetten, dass …?“: Wo findet die Show statt?

In diesem Jahr wird „Wetten, dass …?“ in Friedrichshafen in der Messe aufgezeichnet.

„Wetten, dass …?“ 2022: Wer sind die Moderatoren?

Für die kultige TV-Show kommt natürlich nur einer in Frage: Thomas Gottschalk. Der inzwischen 72-Jährige wird auch am 19. November wieder der Moderator des Klassikers sein. Mit dabei ist auch wieder Michelle Hunziker, die bereits von 2009 bis 2011 an der Seite von Gottschalk moderierte. Bereits im November 2021 gab sie mit dem Entertainer in der Revival-Show das Comeback.

„Wetten, dass …?“: Welche Stars sind dabei?

„Wetten, dass …?“ kommt natürlich nicht ohne große Stars aus. So wird in diesem Jahr Robbie Williams auf der berühmten Couch sitzen und zudem seine neue Single „Lost“ vorstellen. Doch er ist nicht der einzige Musiker, der am 19. November bei Gottschalk zu Gast sein wird.

Neben dem ehemalige Mitglied von Take That wird auch Herbert Grönemeyer vor Ort sein und ebenfalls ein neues Lied präsentieren. Auch die kanadische Sängerin Tate McRae wird an der Sendung teilnehmen.

Neben viel Musik wird auch viel Sportlerprominenz vertreten sein. So wird Tennis-Ass Alexander Zverev ebenso am Spektakel teilnehmen, wie die beiden Profi-Fußballerinnen Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg und Giulia Gwinn vom FC Bayern München.

Doch das war noch längst nicht alles. So gibt es hohen Besuch aus Hollywood, wenn John Malkovich ebenso als Wettpate auftritt, wie das Comedy-Duo Michael „Bully“ Herbig und Christoph Maria Herbst. Mit Veronica Ferres und ihrer Tochter Lilly Krug sind zudem zwei weitere Schauspielerinnen vertreten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ZDF (@zdfmediathek)

„Wetten, dass …?“: Welche Wetten wird es in der November-Ausgabe geben?

Herzstück der Kult-Show sind natürlich die Wetten. So wird es auch in diesem Jahr wieder spannende Wetten sowohl in der Halle als auch auf dem Außengelände zu sehen geben. In der Außenwette versuchen Max Baier und Max Mager, „im richtigen Moment zuzugreifen“ während einer „wilden Fahrt“. Mehr ist bislang nicht verraten worden, was es damit auf sich hat.

Auch die übrigen Rätsel werden nicht vollends bekanntgegeben, sondern kryptisch angekündigt. „Ganz genau hinhören“ muss etwa Holger Siebnich, während Felix Kaiser „an die Spitze springen“ möchte mit seinem Rad. Dafür hat er ein „Team aus Hochstaplern“ dabei. Um rohe Eier, ganz viel Balance und einem Bagger geht es bei Sandra Hasenauers Wette. In der Kinderwette wollen die Schwestern Luise und Mira ihr Namensgedächtnis unter Beweis stellen.

Weitere Details zur Samstagabendshow wurden zunächst nicht verraten. Im November 2021 hatten 13,8 Millionen die Jubiläumsausgabe gesehen.

>> Geht „Wetten, dass..?“ doch weiter? ZDF-Programmdirektor macht Hoffnung <<