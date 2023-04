TV & Fernsehen

„Wer wird Millionär“ geht in Sendepause – Inka Bause schnappt sich Günther Jauchs RTL-Primetime

27. April 2023

Der Montagabend auf RTL gehört von nun an den Single-Bauern: Günther Jauchs Quizshow "Wer wird Millionär" geht in Sendepause. So lange läuft stattdessen die Kuppelshow "Bauer sucht Frau International".