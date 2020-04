Die ProSieben-Erfolgsshow „The Masked Singer“ ist in die zweite Staffel gestartet. Dieses Jahr mit dabei: der Drache. Nun wird fleißig spekuliert, wer sich hinter dem Kostüm verstecken könnte.

Der Drache ist einer der besten Sänger der diesjährigen Staffel. Steckt etwa ein Profi-Sänger unter der Maske?

Bereits in der ersten Show bewies uns der Drache, dass es sich hier um einen Profi-Sänger handeln muss, auch wenn Ruth Moschner das etwas anders sah und auf einen Sportler tippte. Schaut euch hier an, wie der Drache „Frozen“ von Madonna performte:

Viel deutet mittlerweile darauf hin, dass sich Sänger Gregor Meyle unter dem Drachenkostüm versteckt. So sagte der Drache in einem der Einspieler „So soll es sein“. So heißt auch ein Song des 41-Jährigen. Auch der Stimmenvergleich passt:

Meyle stammt ursprünglich aus Backnang. In Folge 1 wurde ein Kartenumriss gezeigt, der eben jenem der baden-württembergischen Stadt entspricht. Zudem passt Meyle in das „Masked Singer“-Beuteschema. Wie auch der Sieger der ersten Staffel, Max Mutzke, entstammt Meyle einer ProSieben Castingshow von Stefan Raab.

Bei uns bekommt ihr einen Überblick über alle relevanten Indizien und Spekulationen rund um den Drachen. Weitere Hinweise bekommen wir heute (21. April) in der fünften Show. Im Rateteam sitzt als Gastjuror Conchita Wurst.

Der Drache: Indizien, Songs und Spekulationen

Indizien:

brennende Rose

Lichtschwert im Einspieler

Schlangen im Einspieler

Zelt im Einspieler

„Man kennt mich auf nationalen und internationalen Wegen“

„Ich kenne dieses Studio schon sehr gut, aber ich werde es noch besser kennenlernen“

spielt Squash

„So soll es sein“ – Song von Gregor Meyle

„Ich bin ein Drache aus dem Volke“

„Ich bin ein Buch mit sieben Siegeln“

spricht im Einspieler auf Latein

Anspielungen auf die Kirche

Songs:

Spekulationen:

Fogle 4: Max Giesinger, Gregor Meyle (Rateteam)

Folge 4: Gregor Meyle, Max Giesinger, Matthias Steiner (Zuschauer)

Folge 3: Gregor Meyle, Florian Silbereisen (Rateteam)

Folge 3: Gregor Meyle, Max Giesinger, Matthias Steiner (Zuschauer)

Folge 2: Chris Cornell, Matthias Steiner, Gregor Meyle (Rateteam)

Folge 2: Max Giesinger, Gregor Meyle, Matthias Steiner (Zuschauer)

Folge 1: Matthias Steiner, Ray Wilson (Rateteam)

Folge 1: Thorsten Legat, Martin Kesici, Max Giesinger (Zuschauer)

Spekulationen und Indizien zu den anderen Kandidaten:

Diese Infos hatten wir vor der ersten „The Masked Singer“-Show zum Drachen

Der Drache kommt ziemlich furchteinflößend daher und ist „ein echter Kämpfer“, wie ProSieben mitteilt. Ob darin bereits ein erster Hinweis steckt, wer sich hinter dem Drachen verbirgt? Vielleicht ein Kampfsportler oder Boxer?

In der vorigen Staffel hat uns der Sender mit solchen Aussagen bei dem ein oder anderen „The Masked Singer“-Kandidaten aufs Glatteis geführt. Bei solchen Hinweisen ist also Vorsicht geboten.

Das Outfit des Drachen kommt ganz schön wuchtig daher. Jede der 5.000 Schuppen wurde mit der Hand ausgeschnitten, bemalt, mit Airbrush versehen und an die maßgeschneiderte Rüstung angebracht. Eine zierliche Person, wie beispielsweise Susi Kentikian, die im Vorjahr das Monsterchen verkörperte, kommt hier wohl eher nicht infrage.