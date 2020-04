Die ProSieben-Erfolgsshow „The Masked Singer“ ist mit neuen Kostümen in die zweite Staffel gestartet. Mit am Start ist auch das Faultier. Es wird fleißig spekuliert, wer sich hinter dem Outfit verbergen könnte.

Nach seinem Hammerauftritt in Show zwei, wo das Faultier „Kiss“ von Prince zum Besten gab, wusste es auch in der dritten Folge zu punkten. Schaut euch hier die Performance von „Volare“ an:

Das Faultier ist noch ein großes Rätsel. Nach der zweiten Show war Stefan Raab ein heißer Kandidat. Nach dem TV-Ruheständler hörte sich das in der dritten Folge aber eher nicht an.

Auch Luke Mockridge wurde gehandelt, allerdings saß der in Folge 3 im Rateteam. Damit ist klar: Der Entertainer kommt für das Faultier nicht in Frage. So geht das Rätselraten weiter. Bei uns findet ihr alle Indizien und Spekulationen zum Faultier.

Weitere Hinweise bekommen wir heute (21. April) in der fünften Show. Im Rateteam sitzt als Gastjuror Conchita Wurst.

Das Faultier bei „The Masked Singer“: Indizien, Songs und Spekulationen:

Indizien:

rotes Telefon im Einspieler

liest Buch „Gemüse ist mein Fleisch“ – Vegetarier

Sprecher einer ganzen Generation

Autos auf einem Handtuch

„Mein Herz ist spanisch“

„Meine Ukulele hat mir schon viele gute Dienste erwiesen“ – Stefan Raab?

Lionel-Messi-Trikot

Wäschetrommel im Einspieler

Männerstimme

knapp 2 Meter groß

„In meinen Träumen reite ich auf den höchsten Wellen“

hält sich gerne „zuhause“ auf – Promi im Ruhestand?

Songs:

Spekulationen:

Folge 4: Max Giermann, Jörg Knör (Rateteam)

Folge 4: Stefan Raab, Sasha, Alvaro Soler (Zuschauer)

Folge 3: Mirco Nontschew, Sasha (Rateteam)

Folge 3: Stefan Raab, Sasha, Mirco Nontschew (Zuschauer)

Folge 2: Stefan Raab, Sasha, Luke Mockridge (Rateteam)

Folge 2: Stefan Raab, Faisal Kawusi, Luke Mockridge (Zuschauer)

Folge 1: Tim Mälzer, Sasha, Faisal Kawusi (Rateteam)

Folge 1: Faisal Kawusi, Stefan Raab, Paul Panzer (Zuschauer)

Diese Infos hatten wir vor der ersten „The Masked Singer“-Show zum Faultier:

Das Faultier war eines der ersten Kostüme, das ProSieben im Vorfeld der zweiten „The Masked Singer“-Staffel verkündete. Das Outfit ist ziemlich groß und ziemlich flauschig.

Und auch bei dieser Verkleidung waren die Kostümbildner wieder kreativ: Das Faultier trägt Flipflops, ein Hawaii-Hemd sowie orangefarbene Badeshorts. Hinzu kommen eine Schlafmaske sowie eine Kette, die aus 200 Nusssteinscheiben besteht.

„Das Faultier ruht am liebten in seiner Hängematte, wenn es nicht gerade auf der Schulter von Moderator Matthias Opdenhövel schlummert“, sagt ProSieben zu der Verkleidung. Ableitungen, welcher Promi sich dahinter verbergen könnte, lassen sich nur schwerlich machen.