Vanessa Blumhagen ist bei SAT.1 im Frühstücksfernsehen für die Schönen und Reichen und Promis zuständig. Die 42 Jahre alte Society-Expertin berichtet jedoch nicht nur jeden Morgen über die wichtigsten Schlagzeilen, manchmal sorgt sie selbst für welche. So wie heute, da moderierte sie im heißen Leder-Outfit mit XXL-Dekolleté.

Da schaltet man morgens noch etwas verschlafen den Fernseher an, und was passiert dann? Plötzlich strahlen den noch müden TV-Zuschauer beim SAT.1-Frühstücksfernsehen die Brüste von Moderatorin Vanessa Blumhagen an. Was für ein Start in den Tag!

Und so sah das Ganze aus:

Schwierig, der gebürtigen Karlsruherin da in die Augen zu schauen! Und TV-Zuschauer hatten auch Probleme, der brünetten Society-Expertin bei ihren Ausführungen über den täglichen Promi-Gossip aufmerksam zuzuhören. Woran das wohl lag?

Gemeinsam mit Moderatorin Karen Heinrichs versuchte sie den TV-Zuschauern am Donnerstagmorgen vergeblich die wichtigen Promi-Themen ans Herz zu legen. Doch jede Mühe war vergeben. Die TV-Zuschauer wurden durch das freizügige Outfit der Journalistin immer wieder abgelenkt.

Schon vor Beginn der Sendung meldete sich Vanessa Blumhagen auf Instagram bei ihren Fans. Und schon da bekamen ihre Fans eine kleine Ahnung davon, was sie wenig später im TV-Studio erwarten würde. Auch wenn das Outfit in ihrer Story doch noch etwas braver wirkte:

Gut, der Reißverschluss war hier schon sperrangelweit offen. Aber, dass sie die Frühaufsteher vor den TV-Geräten wenig später schon komplett um den Verstand bringen würde, war hier noch nicht zu 100 Prozent abzusehen.

Doch, wer daheim im Bett oder am Frühstückstisch die Hoffnung hatte, dass sich Blumhagens Brüste komplett den Weg in die Freiheit bahnten, der wurde jedoch bitter enttäuscht. Die Promi-Expertin hatte ihre Oberweite im Griff. Ein echter Profi eben! Und in dieser Disziplin kennt sie sich auch schon aus, wie sie in der Vergangenheit bewies.

Sie weiß generell um ihre weiblichen Reize und setzt diese auch regelmäßig gekonnt in Szene:

Ihre Fans verwöhnt sie auch immer wieder mit privaten Einblicken. Und manchmal nimmt sie ihre 126.000 Instagram-Fans sogar auch mal oben ohne mit in den Swimming Pool:

Und dass sie mit einem sehr tiefen Ausschnitt im Frühstücksfernsehen auftritt, passiert auch schon mal hin und wieder:

Und mit 42 Jahren gehört Vanessa Blumhagen natürlich in die Reihe der Frauen über 40 Jahre, die sich immer noch mehr als sehen lassen können. Und: Sind wir doch mal ehrlich, es gibt wohl für Frauen Schlimmeres, als in einem Atemzug mit Jennifer Lopez oder Shakira genannt zu werden:

Vanessa Blumhagen weiß jedenfalls, was sie tut. Die 1,71 Meter große Brünette verzückt ihre Abonnenten und die Fans vor den TV-Geräten Tag für Tag. Wir hoffen, dass sie nicht so schnell damit aufhört. Und freuen uns schon auf weitere sexy Fotos auf Instagram oder heiße Auftritte im TV-Studio.