Walentina Doronina und Can Kaplan beim „Sommerhaus der Stars“ 2023 – so tickt das Paar

Ihr Lebenslauf listet gleich mehrere TV-Shows wie „Ex on the Beach“, „Beauty and the Nerd“ und „Are You The One? Realitystars in Love“ auf: Walentina Doronina ziert seit einigen Jahren erfolgreich die Bildschirme. Obwohl die Blondine gerade mal 23 Jahre alt ist, liebt sie die Öffentlichkeit – und weiß die Blicke auf sich zu reißen.

Im September zieht sie mit ihrem Verlobten Can Kaplan ins RTL-„Sommerhaus der Stars“ 2023. Doch was solltet ihr über Walentina und Can unbedingt wissen? Wann haben sie sich verlobt, wann wird geheiratet? Alle Infos zum Paar findet ihr hier.

Wer ist Walentina Doronina?

Walentina Doronina Wünnenberg hat sich durch verschiedene Teilnahmen an Reality-TV-Shows einen Namen in der Szene gemacht. Doch ihr Werdegang begann eigentlich ganz anders: Nach ihrem Fachabitur begann die temperamentvolle Blondine aus dem Ruhrpott eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin, brach diese jedoch ab. Sie sah eine größere Zukunft in einer Karriere als Reality-TV-Star.

In diesen Sendungen fiel sie vor allem mit ihrem aufbrausenden Charakter auf. Außerdem hat sie eine eigene Art, mit ihren Erlebnissen bei TV-Formaten abzuschließen: Alle bisherigen Shows verewigte sie mit einem Tattoo auf ihrer Haut.

In diesen TV-Shows war Walentina Doronina schon dabei

Ihre TV-Karriere begann mit der ersten Staffel der RTL-Sendung „Ex on the Beach“ 2020. Seither nahm sie an einigen weiteren Formaten teil.

„Ex on the Beach“ (2020)

„Are You The One – Realitystars in Love“ (2021)

„CoupleChallenge“ (2021)

„Reality Shore“ (2021/22)

„Promi Big Brother“ (2022)

„Beauty and the Nerd“ (2023)

„Das Sommerhaus der Stars“(2023)

Wie alt ist Walentina Doronina?

Walentina Doronina wurde am 11. Mai 2000 in Essen geboren. Sie ist 23 Jahre alt.

Wer ist der Freund von Walentina Doronina?

Walentina Doronina ist seit 2022 mit Can Kaplan, einer der Gründer eines Beauty-Start-ups, zusammen. Die beiden wohnen zusammen mit ihrem Hund in Essen.

Was macht Can Kaplan beruflich?

Can Kaplan ist ein in Essen ansässiger Unternehmer. Er studierte an der Universität Duisburg-Essen Unternehmensmanagement und Innovation. Nach dem Studium gründete er mit Partnern eine Beauty-Plattform, die Dienstleistungen von Friseuren, Make-up-Artists und Co. verkaufen.

Wie lange sind Walentina Doronina und Can Kaplan schon zusammen?

Im September 2022 veröffentlichten Can und Walentina Doronina ihre Beziehung. Wie lange die beiden tatsächlich schon zusammen sind, wissen nur sie selbst.

Verlobung von Walentina Doronina und Can Kaplan

2022 zog Doronina in den Container von „Promi Big Brother“ ein. Nach ihrem Show-Aus in der 12. Folge erwartete sie draußen eine besondere Überraschung: Ihr Freund Can ging in der Nachfolgesendung des Sat.1-Formats vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Sie sagte ja!

Die Hochzeit soll im Winter 2023 oder 2024 stattfinden.

Eklat beim „Sommerhaus der Stars“ 2023: Sind

Im September sind die beiden im RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 zu sehen. Dann ziehen die Verliebten gegen sieben andere Pärchen in den Kampf, um am Ende eine Siegprämie von 50.000 Euro zu kassieren.

Doch: Auf Instagram wird deutlich, dass die Teilnahme beim „Sommerhaus“ nicht ganz friedvoll verlaufen sein soll. RTL hatte in einem ersten Statement bereits angekündigt, dass zwei Paare das Reality-Format nach einem Zwischenfall vorzeitig verlassen mussten. Die Gerüchteküche, um wen es sich dabei handeln könnte, brodelt immer heftiger – hier stehen besonders Walentina und Can sowie um das „Sommerhaus“-Teilnehmerpaar 2023 Claudia Obert und Max Suhr im Fokus.

Doronina schrieb parallel in einer Instagram-Story davon, während der Dreharbeiten „von einem Mann geschlagen worden zu sein.“ Wo und wann, sollen die Zuschauer noch erfahren, hieß es weiter. Unter einem Instagram-Post des Formats kommentierte das Reality-Sternchen außerdem: „Dann hoffe ich mal, dass ihr alles zeigt und niemanden schützt.“

Was auch immer sich nun hinter diesen Indizien verbergen mag – es muss etwas im „Sommerhau der Stars“ vorgefallen sein. Und Walentina und Can offenbar mittendrin. Ob die beiden am Ende jedoch zu den zwei Paaren gehören, die das Haus verlassen mussten, ist aktuell unklar.

Alle Infos zur diesjährigen Staffel „Sommerhaus der Stars“ 2023, wann es losgeht und welche Promipaare noch teilnehmen, erfahrt ihr hier.